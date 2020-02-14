كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات التركية تعلن إسقاط طائرة هليكوبتر سورية في حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات التركية، إسقاط طائرة هليكوبتر تابعة للجيش السوري في شمال غربي مدينة حلب في تصعيد خطير للأزمة بين أنقرة ودمشق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، إن طاقم الطائرة قتل بعد سقوطها في أجواء منطقة قبتان الجبل، وعثر على جثتين مشوهتين بشكل كبير يعتقد أنهما لطاقم الطائرة، وفق المرصد، ومقره بريطانيا.

وفي المقابل جاء بيان صدر اليوم الجمعة، قال مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية ويتخذ من قاعدة حميميم بريف اللاذقية مقرا له: "تواصل وزارة الدفاع التركية نشر معلومات تزعم تكبد الجيش السوري الخسائر بضربات تشنها القوات التركية في منطقة إدلب لوقف التصعيد".

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وأضاف أن الجانب التركي أعلن على سبيل المثال، عن مقتل 63 عسكريا سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية في إدلب، مؤكدا أنه "لا صحة للتصريحات التي تفيد بتعرض القوات الحكومية السورية لـ"قصف" القوات التركية، ومقتل عناصر في الجيش السوري".

ووصف المركز التصريحات التركية بأنها "غير مسؤولة"، وقال: "التصريحات غير المسؤولة من هذا القبيل، لن تؤدي إلا للتصعيد في إدلب واتخاذ قرارات متسرعة لا تلبي المصالح المشتركة لروسيا وتركيا".

وأضاف: "نودّ الإشارة إلى أن موظفي وزارة الدفاع التركية، يتحملون مسؤولية تزويد قيادة بلادهم بمعلومات غير صحيحة حول الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد".