كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع تظاهرات في بنغازي ضد التدخل التركي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قبل أسابيع هدد أردوغان، روسيا وسوريا معا بعدم التدخل فى إدلب، بينما تواصل قوات الجيش السورى وروسيا مواجهة التنظيمات الإرهابية التابعة لأردوغان الذى نسى تهديداته بعد أن بدا أن الولايات المتحدة تخلت عنه وتركته فى مواجهة مصيره.
واليوم يدفع الأتراك ثمن تحالف أردوغان مع الإرهاب والحرب بالوكالة لصالح أجهزة وقوى هى نفسها تخلت
ونشرت الجارديان البريطانية مؤخرا خريطة تشرح كيف نقل أردوغان عناصر الإرهاب من سوريا إلى ليبيا ومالى وتشاد والنيجر. ضمن محاولة إنقاذ حلفائه المهزومين وإعادة انتشار الإرهاب، وهو دور لم يعد مناسبا لتوازنات القوة القائمة والتى يعاد تشكيلها، الأمر الذى يجعل أردوغان فى فخ تضيق حلقاته وينعكس على الاقتصاد والسياسة داخليا وخارجيا.