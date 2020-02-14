كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الناتو" يعلن استئناف عملياته بالعراق خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حلف شمال الأطلسي في أوروبا، اليوم الجمعة، استئناف في الأيام أو الأسابيع المقبلة أنشطته لتدريب القوات في العراق.

وأُوقفت أنشطة الحلف في العراق مطلع يناير، بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني.

قال الجنرال الأمريكي تود وولترز إن البعثة التي تعد 500 عنصر بقيادة كندية، والمكلفة بتدريب القوات العراقية حصلت على موافقة بغداد لاستئناف أنشطتها.



وقال لصحافيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "بعد الرد (الإيجابي) من جانب العراق في الساعات الـ36 الأخيرة، سنستأنف مهمة الحلف الأطلسي في العراق".

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وردا على سؤال عن تاريخ استئناف الأنشطة، قال "قريباً. إنها مسألة أيام أو أسابيع".

وعلقت المهمة في 4 يناير وتم سحب جزء من العناصر من العراق بسبب الخشية من ردود على اغتيال سليماني في بغداد.

وصوّت البرلمان العراقي آنذاك على قرار يطالب برحيل القوات الأمريكية والأجنبية.

لكن بغداد سمحت مذاك باستئناف مهمة الحلف التي اعتبرت أنها مقبولة أكثر من بعض أنشطة التدريب التي يقوم بها التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقال تود وولترز "نريد استئناف (الأنشطة) في أسرع وقت ممكن إلا أن حماية القوات هي مسألة أساسية".