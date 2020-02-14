كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: قراصنة إيرانيون يستهدفون الجامعات الغربية لسرقة الأدب الأكاديمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قراصنة إيرانيون مدعومون من الحكومة باستهداف جامعات في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا في الأشهر الأخيرة، كما ذكرت شبكة NOS الهولندية، اليوم الجمعة.

وحسبما أوردت الشبكة الإعلامية، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت محاولات اقتحام أنظمة الكمبيوتر، بما في ذلك ثلاث جامعات هولندية، ناجحة.

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وقالت NOS، نقلاً عن جيروين نابر، متخصص الأمن الإلكتروني في برايس ووترهاوس كوبرز: "كان المتسللون يحاولون سرقة الأدب الأكاديمي والمواد الدراسية لاستخدامها في المدارس الإيرانية".

توترت العلاقات الدبلوماسية بين هولندا وإيران منذ أن اتهم الهولنديون طهران بالتخطيط لاثنين من عمليات القتل السياسي في البلاد التي أدت إلى فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على طهران العام الماضي.

نفت طهران تورطها في إطلاق النار على المعارضين الإيرانيين في هولندا.