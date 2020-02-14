كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تنظم فريق لمعرفة ظروف إصابة 1730 صيني بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبدأت السلطات اليابانية، الجمعة، إنزال بعض الركاب المسنين الذين يعانون من وضع صحي هش وأثبتت الفحوصات عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من السفينة السياحية التي فُرض عليها الحجر الصحي.

وأعطت السلطات لهؤلاء الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 80 عاما ويعانون من وضع صحي سيء، أو الذين فرضت عليهم الإقامة داخل غرف دون نوافذ، خيار النزول من السفينة "دايموند برنسيس".

ويمكن فقط للأشخاص الذين أثبتت الفحوصات عدم إصابتهم بفيروس كورونا، الذي طال 218 شخصا على متن السفينة، الاستفادة من هذا الإجراء.

وبعد مغادرة هؤلاء الأشخاص السفينة، استقلوا فورا حافلات أسدلت الستائر على نوافذها، فيما كان السائقون يضعون أقنعة ونظارات وملابس تقي من انتشار الفيروس، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.