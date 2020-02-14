كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اغتيال نائب رئيس الاستخبارات الإيراني على يد مجهولين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفاد موقع إيران إنترناشيونال، مساء الجمعة، اغتيال نائب رئيس الاستخبارات الإيرانية في عنبر أباد بمحافظة كرمان على يد مجهولين.
وأضاف قائد شرطة المدينة، محمود بيدشكي، أن قوات الاستخبارات التابعة للشرطة في مدينة عنبر آباد كانت تقوم بدوريات في منطقة مختار آباد، وتم إطلاق النار عليهم من قبل أشخاص مجهولين.
كما أعلن بيدشكي عن إصابة أحد مرافقي رياحي ونقله إلى المستشفى، موضحا أن قاتل رياحي لم يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن.