اغتيال نائب رئيس الاستخبارات الإيراني على يد مجهولين

وأضاف قائد شرطة المدينة، محمود بيدشكي، أن قوات الاستخبارات التابعة للشرطة في مدينة عنبر آباد كانت تقوم بدوريات في منطقة مختار آباد، وتم إطلاق النار عليهم من قبل أشخاص مجهولين.

كما أعلن بيدشكي عن إصابة أحد مرافقي رياحي ونقله إلى المستشفى، موضحا أن قاتل رياحي لم يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن.