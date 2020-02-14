كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تفرض عقوبات على قائد جيش سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد جيش سريلانكا شافندرا سيلفا، بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتكبتها قواته خلال الحرب الأهلية في البلاد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك"، قال البيان: "صنفت وزارة الخارجية اللواء شافندرا سيلفا، القائد الحالي لجيش سريلانكا ورئيس أركان الدفاع بالنيابة ... بسبب المعلومات الموثوقة حول تورطه، من خلال مسؤولية القيادة، في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أي القتل خارج نطاق القضاء، على يد الفرقة الثامنة والخمسين لجيش سريلانكا خلال المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية في سريلانكا في عام 2009".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الادعاءات ضد "سيلفا" قد وثقتها الأمم المتحدة وأنها "جادة وذات مصداقية".

يجعل التصنيف "سيلفا" وأفراد عائلته المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.