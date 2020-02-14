كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا وروسيا يناقشان إطلاق سراح السجناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب زيلينسكي في بيان، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدثا هاتفيا عن إطلاق سراح المواطنين الأوكرانيين المحتجزين في روسيا وشرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

كما ناقشوا الاستعدادات للاجتماع المقبل لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا بصيغة "نورماندي".

وانهارت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ودعم المقاتلين الانفصاليين في منطقة دونباس في حرب أسفرت عن مقتل أكثر من 13000 شخص.

