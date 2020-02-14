كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السيناتور الأمريكي، جون باراسو، للصحفيين في كييف، اليوم الجمعة، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي سوف يدفع لتقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، قال "باراسو": "سنواصل الضغط من أجل مزيد من المساعدة، وتحديدًا المساعدة العسكرية لأوكرانيا. هناك التزام من الحزبين بذلك في الولايات المتحدة."

أدلى "باراسو"، الذى يزور أوكرانيا مع زملائه؛ السيناتور رون جونسون، وكريس مورفى، بهذه التصريحات بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى كييف.