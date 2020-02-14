رباب أزماني: ابنتي ستخضع للتجميل.. وعن أمل صقر: “الحرب” انتهت ولم أسرق منها شيئا – فيديو

كشفت المدونة والإعلامية، رباب أزماني، الوضع الصحي لابنتها الصغيرة صحر، بعد حادثة وقعت لها، إذ أكدت أنها بخير، وتحتاج عملية تجميلية عندما تكبر في السن.

وفتحت رباب أزماني قلبها لـ”اليوم24″، للحديث عن الوضع الصحي لابنتها الصغيرة من زوجها الفنان فريد غنام، التي كانت قد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تعرضها للحادث، وكان هناك حديث عن إصابتها في وجهها.

وتحدثت رباب أزماني، كذلك، عن الخلاف، الذي نشب بينها، والفنانة أمل صقر، حول تقديم برنامج “فلورز”، موضحة أنه أصبح جزءً من الماضي.

رباب ساهمت في كليب زوجها الجديد “بادرة” بخصوص الشق المتعلق بالإدارة الفنية، في أولى تجاربها في هذا المجال.