تقنية “الفار” تدخل البطولة الاحترافية.. ملعب طنجة “يقص” شريط التطبيق

تصوير – يونس ميموني

دخلت تقنية الفيديو حيز التطبيق في الدوري المغربي بعد اعتمادها، بشكل رسمي، في الملاعب الوطنية بداية من مباريات، اليوم الجمعة، برسم فعاليات الجولة الـ 16 من منافسات البطولة الاحترافية.

وقص ملعب طنجة الكبير شريط استخدام تقنية الفيديو في مباريات البطولة الاحترافية، خلال المباراة التي تجمع بين اتحاد طنجة والفتح الرباطي، والتي انطلقت بداية من الخامسة.

وبات الحكم كشاف مصطفى أول مشرف على “الفار” في منافسات البطولة الاحترافية، بعد الشروع في تطبيق التقنية بداية من مرحلة إياب البطولة.