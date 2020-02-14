وليد لباب – صحافي متدرب
عقد فريق رجاء بني ملال، ندوة صحافية، اليوم الجمعة، بإحدى فنادق الدار البيضاء، لتسليط الضوء على واقع الفريق، وكذا خلفيات استقالته من النادي، حضرها كل من الرئيس محمد عفيف، والمدرب محمد مديحي.
وتناول عفيف، مجموعة من النقاط، أبرزها التشويش الذي يتعرض له الفريق من طرف الجمعيات، وبعض السماسرة، وكذا المجازر التحكيمية، التي تعرض لها الفريق، والتي قال إنها كانت سببا من الأسباب، موضحا أن استقالته نهائية ولا رجعة فيها.
وشدد عفيف، في معرض حديثه خلال الندوة ذاتها، على كون التحكيم سبب غير مباشر في مشاكل الفريق، معتبرا في السياق ذاته أن فريق بني ملال أكبر متضرر.
وتابع “الجميع تنكر للفريق أثناء الأزمة، ومع توفر السيولة المالية الكل أصبح معنيا بالفريق والكل أصبح يقوم بالتنظير”.
وختم “قدمت استقالتي خلال الميركاتو الشتوي، لم أعد أستطيع تقديم الإضافة المنتظرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس فريق بني ملال: “شوشوا علينا السماسرية وكون كان “الفار” مكناش نتعذبوا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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