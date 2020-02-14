شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام ترفض رسو سفينتين خوفا من " كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية وشركة مشغلة لسفن سياحية إن فيتنام رفضت منح سفينتين سياحيتين الإذن بالرسو خشية احتوائهما على حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال مسؤول في تايلاند إن إحدى السفينتين تتجه حاليا إلى تايلاند حيث سيسمح لها بالرسو.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية أن سلطات إقليم قوانج نينه رفضت استقبال ركاب السفينة السياحية الألمانية عايدة فيتا أمس الخميس مضيفة أنها رست من قبل في الفلبين وماليزيا وسنغافورة التي أعلنت جميعها عن وجود إصابات بالفيروس داخلها.

ولم ترد شركة عايدة كروزيز مالكة السفينة على طلبات للتعقيب.

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ورفضت فيتنام أيضا استقبال السفينة النرويجية "جييد" التي تشغلها شركة كروز لاين النرويجية القابضة.

وقالت الشركة "بسبب المخاوف المتزايدة فيما يخص فيروس كورونا في آسيا، الموانئ التي خططنا لزيارتها في فيتنام لم تعد تستقبل سفنا سياحية".

ورفضت سلطات الموانئ في فيتنام التعقيب وأحالت اتصالات من رويترز إلى مسؤولين محليين لكنهم لم يردوا أيضا على طلبات التعقيب.

وأودى فيروس كورونا بحياة 1380 شخصا معظمهم في الصين موطن تفشي الفيروس منهم ثلاثة في كل من اليابان وهونج كونج والفلبين.