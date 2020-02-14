مظاهرات في ليبيا ضد التدخل التركي ودعما للجيش الوطني

شهدت عدة مدن ليبية مظاهرات ضخمة، الجمعة، تنديدا بالتدخل التركي، وإرساله المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد، ودعما لجهود الجيش الوطني في محاربة المليشيات الإجرامية.

تجمع آلاف من المتظاهرين في ميدان الكيش بمدينة بنغازي ،مساء الجمعة، بالتزامن مع خروج مظاهرات ضخمة في الميادين الرئيسية بعدة مدن ليبيا أخرى، استجابة لدعوات نشطاء سياسيين ومدونين وشيوخ قبائل خلال الأيام الماضية.





وشارك في المظاهرات عددا من الشخصيات الهامة والاعتبارية الليبية، وأعضاء مجلس نواب ورؤساء أحزاب ونشطاء المجتمع المدني وطلبة وأساتذة جامعات وشيوخ وأعيان القبائل، بتواجد امني كبير من الجيش والشرطة الليبية.





ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالتدخل التركي الذي وصفوه ب"الاحتلال والاستعمار"، وإرسال المرتزقة والإرهابيين، بالإضافة إلى دعم ومساندة جهود الجيش الوطني في الحرب على الإرهاب، والمليشيات الإجرامية، والجهود السياسية التي تقوم بها الجهات الشرعية من الجيش، ومجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه التي يرأسها عبدالله الثني.

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ورحب المتظاهرون بجهود القبائل في قرار إيقاف إنتاج النفط وتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدين أن عائدات النفط كانت تستخدم لاستجلاب وتمويل الإرهابيين والمرتزقة التركمان القادمين من سوريا لمساندة حكومة المليشيات.





ويقول أحد المتظاهرين لـ"العين الإخبارية" إنه قدم من مدينة البيضاء إلى بنغازي للمشاركة في التظاهرات، تحت شعار جيشنا طوق النجاة.

وتابع أن كل الموجودين من المتظاهرين يرفضون التدخل التركي السافر، ويدعمون الجيش الوطني باعتباره الضمانة الحقيقية والسد المنيع أم احتلال البلاد.

ويقول مواطن ليبي آخر من سبها جنوب البلاد على السوريين الذين وصلوا إلى ليبيا أن يعودوا إلى بلدانهم، لأن ليبيا، لليبيين ولكل مواطن في العالم يحترم شرعيتها وسيادتها ويدخلها بالطرق الشرعية، ولا مكان للإرهابيين ومن لمن أتوا بهم .

وتابع أن التاريخ يعيد نفسه، والليبيين يعيدون كتابة تاريخ الجهاد ضد الاحتلال سواء كان طلياني أو تركي.





ودخلت تركيا بشكل مباشر على خط المواجهات بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية، وقدمت دعماً عسكرياً يتمثل في مدرعات حديثة الصنع نوع "كيربي" وطائرات مسيرة من نوع "بيرقدار".

وتعتزم تركيا تهريب 5 آلاف سجين من تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية، كما تستغل الفقراء في إدلب السورية لتجنيد المرتزقة والدفع بهم إلى ليبيا، مع تدريبهم على حروب الشوارع والعصابات لإنهاك قوات الجيش الوطني الليبي، حسب تقارير إعلامية ومحللين