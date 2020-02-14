محمد بن راشد يشيد بمتانة العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متانة العلاقات الثنائية بين بلاده وإثيوبيا القائمة على الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء الجمعة، الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق، على هامش الزيارة التي يقوم إلى الإمارات وتستغرق عدة أيام.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجهود آبي أحمد الرامية إلى تحقيق السلام في أفريقيا بالتنسيق مع نظرائه والقادة الأفارقة والتفرغ إلى تحقيق التقدم والتنمية والازدهار لشعوب القارة السمراء.





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ونوه بالعمل الجاد الذي يقوم به رئيس الوزراء الإثيوبي من أجل دفع وتطوير مسيرة التنمية والتحديث في بلاده وتوفير فرص العمل والحياة العصرية لشعبه.

وأبدى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استعداد دولة الإمارات لتقديم المساعدة اللوجستية والخبرة لإثيوبيا، لتمكينها من تحقيق تطلعات وأهداف شعبها.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والصداقة التي تجمعه مع قيادتها والتعاون المستمر والتنسيق في مجمل القضايا الإقليمية والسلام والتنمية في بلاده؛ خاصة القرن الأفريقي عموماً.





وأبدى إعجابه بالنهضة المباركة والشاملة التي تشهدها دولة الإمارات واهتمام قيادتها بتأهيل العنصر البشري الذي تبوأ مكانة عالمية في التحديث والإبداع والابتكار، ما جعل من دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للعديد من دول المنطقة للاستفادة من تجربتها الناجحة والاستعانة بخبراتها، لا سيما في قطاع التقنية والإدارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الصلة، بتحقيق التنمية المستدامة.



