ريال مدريد يفتح خزائنه لخطف هدف برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياضة العين الرياضية الخميس 2020/2/13 10:23 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/2/13 10:23 م بتوقيت أبوظبي فلورنتينو بيريز وزيدان

انضم نادي ريال مدريد الإسباني لسباق التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي والمستهدف من غريمه التقليدي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب قناة "TyC Sports" الأرجنتينية، فإن الريال يخطط لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز مع الإنتر، البالغ 111 مليون يورو. وأشار المصدر إلى إعجاب فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني وكذا المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بقدرات اللاعب صاحب الـ22 عاما، وينويان التحرك لجلبه إلى ملعب "سانتياجو برنابيو". Advertisements وجذب مارتينيز اهتمام برشلونة مؤخرا، في ظل تألقه اللافت بقميص "النيراتزوري" خلال آخر موسمين. ويخطط مسؤولو البارسا للتحرك نحو مارتينيز في الميركاتو الصيفي، إذ يراه النادي الخليفة المنتظر للنجم الأوروجواياني لويس سواريز. ونجح اللاعب الدولي الأرجنتيني في تسجيل 16 هدفا وصناعة 4 خلال 28 مباراة هذا الموسم. وبات الريال مستعدا لإغراء مارتينيز براتب سنوي تبلغ قيمته 14 مليون يورو، لإقناعه بالقدوم إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، بدلا من الذهاب إلى البارسا.



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