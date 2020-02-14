الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع "الناتو" حول أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول الدعم الحازم في أفغانستان.

وترأس اللواء ركن طيار فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع الإماراتية وفد بلاده المشارك في الاجتماع.

واستضافت العاصمة البلجيكية بروكسل الاجتماع الذي عقد الخميس في مقر المنظمة، مسلطا الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمني الراهن في أفغانستان.

وأكد الاجتماع أهمية مهمة الدعم الحازم في أفغانستان والتي تساهم في تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية.

وشدد أعضاء حلف الناتو والشركاء في مهمة الدعم الحازم على التزامهم بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان.