القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول الدعم الحازم في أفغانستان.
وترأس اللواء ركن طيار فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع الإماراتية وفد بلاده المشارك في الاجتماع.
واستضافت العاصمة البلجيكية بروكسل الاجتماع الذي عقد الخميس في مقر المنظمة، مسلطا الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمني الراهن في أفغانستان.
وأكد الاجتماع أهمية مهمة الدعم الحازم في أفغانستان والتي تساهم في تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية.
وشدد أعضاء حلف الناتو والشركاء في مهمة الدعم الحازم على التزامهم بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع "الناتو" حول أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.