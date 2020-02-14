اجتماع بين لافروف وبومبيو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي مايك بومبيو ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي مايك بومبيو عقدا اجتماعا مقتضبا اليوم الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. ولم تذكر الوكالة أى تفاصيل حول مادار خلال الاجتماع . ويشارك في هذا الحدث السنوي الذي بدأت فعالياته اليوم حوالي 35 رئيس دولة وحكومة حيث تلقي قائمة طويلة من الصراعات بالشكوك حول قدرة السياسة الدولية على التوسط لإحلال السلام.

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