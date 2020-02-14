ترند | موجة سيئة تضرب البلاد.. وأزمة حادة بين كلوب وصلاح.. وحقيقة وجود حفاضات أطفال مسرطنة.. ورسالة هامة من التموين لأصحاب البطاقات

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة سيئة جديدة.. وتعلن تفاصيل طقس السبت، وكلوب يرفض مشاركة صلاح في الأولمبياد.. وأزمة بين اللاعب والمدرب الألماني، و"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها.. وتوجه رسالة جديدة لأصحاب البطاقات بشأن رقم الهاتف، والصحة تحسم الجدل حول وجود ’’حفاضات أطفال‘‘ مسرطنة في الأسواق (انفوجراف).

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة سيئة جديدة.. وتعلن تفاصيل طقس السبت (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة عدم استقرار جديدة من السبت وحتى الأربعاء، يتخللها انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار.

موجة سيئة جديدة

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من السبت 15 فبراير، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وأضافت الأرصاد، أنه اعتبارا من الأحد تزيد كمية الأمطار لتكون من متوسطة الشدة لغزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء.

وأكدت الهيئة أنه سيصاحب ذلك انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات لتعود لأقل من معدلاتها الطبيعية، كما تنشط الرياح يوم الأحد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى فيتوقع خلال هذه الفترة، اعتبارا من الأحد أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل وتنشط الرياح يوم الأحد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وناشدت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

تفاصيل طقس السبت

وفي سياق متصل، توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد السبت، طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على الوجه البحري، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة والرياح نشطة.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبوره صباحا والرياح معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من مترين إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13

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كلوب يرفض مشاركة صلاح في الأولمبياد.. وأزمة بين اللاعب والمدرب الألماني

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، والنجم المصري محمد صلاح، بسبب رغبة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، في ضم مهاجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في الفترة بين يوليو وأغسطس 2020 تزامنا مع ضربة بداية الدوري الإنجليزي، مما يعني غياب صلاح عن فترة الاستعداد للموسم الجديد، وأيضا عدم مشاركته في الجولات الأولى من البريميرليج.

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وأعرب كلوب، عن أمنيته فى عدم مشاركة صلاح في الأولمبياد، قائلا: "لم يتم اتخاذ أى قرار، هل أريد خسارة لاعب فى فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالتأكيد لا، ولكن على الأخذ فى الاعتبار عدة أمور أخرى".

وأضاف المدرب الألماني في مؤتمر صحفي: "أحتاج للتحدث مع صلاح ومزيد من المعلومات عن الوضع، وحتى الآن لم يتواصل معى أى أحد بشأن مشاركة صلاح فى الأولمبياد".

وأشارت تقارير إعلامية أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد أبدى رغبته في ضم محمد صلاح في الأولمبياد.

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"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها.. وتوجه رسالة جديدة لأصحاب البطاقات بشأن رقم الهاتف

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تيسير حصول المواطنين على الخدمات من مكاتب التموين ومراكز الخدمة المتطورة، خاصة فيما يتعلق باستخراج بطاقات تموين بدل الفاقد أو بطاقات بدل التالف أو استخراج بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية فى مختلف المحافطات.

وجاءت أهم المعلومات عن كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها فى نقاط محددة:

1 -يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب البريد لعمل حوالة بريدية بقيمة 20 جنيهًا باسم الشركة المنفذة وفقًا لمحافظة صاحب البطاقة.

2- ثم يتوجه إلى مكتب التموين بصورة الرقم القومى والحوالة البريدية.

3- يتم تسجيل بيانات صاحب البطاقة على النظام الإلكترونى مرفق بالأوراق المطلوبة وتسجيل رقم المحمول الخاص به.

4- خلال 20 يوم عمل يتلقى صاحب البطاقة رسالة مجانبة تفيد بتوجهه إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة.

5- بعد استلام المواطن البطاقة من مكتب التموين يقوم بإرسال رسالة من الهاتف المحمول الخاص به بقيمة جنيه على رقم 91237 للحصول على الرقم السرى للبطاقة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقد جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المناشدة للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين بالدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول الخاص بهم، وذلك لخدمة المستفيدين من منظومة الدعم، حيث سيتيح هذا الرقم تمكين الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع .

ويواصل موقع دعم مصرwww.tamwin.com.eg، حاليًا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على الموقع لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن ذلك لن يوقف أى بطاقة نهائيا وإنما لمصلحة أصحاب البطاقات للتواصل معهم ".

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه يجب أن يكون رقم الهاتف الذي سيتم تسجيله على موقع دعم مصر، مسجلًا في شركة الاتصالات باسم نفس الشخص صاحب البطاقة أو باسم أحد المستفدين. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقال "مدكور" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إنه "بالفرض إذا قام المواطن بتسجيل رقم يستخدمه فعليا ولكن غير مسجل باسمه أو باسم أحد المستفدين من البطاقة فكأنه لم يفعل شيئًا، ومطلوب منه إعادة التسجيل مرة أخرى".

وأوضح مستشار وزير التموين أن الغرض من عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول؛ التأكد من هوية حاملي البطاقات التموينية، وضمان تحديث بيانات المواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم الحكومي المقيدين عليها.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع المستفيدين من البطاقات التموينية، من خلال عدة طرق يتم دراستها حالياً، منها إرسال رسالة صوتية على الرقم المحمول لإبلاغ حاملي البطاقات التموينية بأي شيء يخصهم في إطار سعي الوزارة المستمر للتواصل مع المستفيدين من الدعم الحكومي.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة التموين في بيان سابق، أن موقع دعم مصر يواصل استقبال أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله، وأن تسجيل رقم المحمول لَيْس له أي علاقة بإيقاف البطاقات أو عملية التنقية، وإنما الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل معهم أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.

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الصحة تحسم الجدل حول وجود ’’حفاضات أطفال‘‘ مسرطنة في الأسواق (انفوجراف)

نفت وزارة الصحة والسكان، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن انتشار "حفاضات" أطفال مسرطنة بالأسواق.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا، الجمعة، أكدت خلاله تواصله مع وزارة الصحة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مستلزمات أطفال تحتوي على مواد مسرطنة أو أي مواد ضارة أخرى، مُوضحةً أن كافة مستلزمات الأطفال الموجودة بالأسواق آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، وتخضع للرقابة من قبل الجهات المختصة بالوزارة، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال.

وأكدت الوزارة أنها تشدد الرقابة على الأسواق المحلية، وإجراء حملات تفتيشية دورية على شركات التوزيع والصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة لضبط الأسواق، والتأكد من أن كافة المستلزمات الصحية المتعلقة بالأطفال آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، وتصلح للاستخدام الآدمي ولا تحتوي على أي مواد غير مصرح بها أو تضر بصحة الأطفال.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).

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