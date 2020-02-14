خلال خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف: زبيبة الصلاة حساسية بالجلد ولا علاقة لها بآية سيماهم في وجوههم

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إن القرآن الكريم فيه خير كبير البشرية، وللأسف الشديد حاولت بعض الجماعات قطع بعض النصوص عن سياقها وتحريف الكلمة عن مواضيعها.



وأكد جمعة، خلال خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الفرقان بقرية الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بأن المسلم الذي تأدب بأدب القرآن وتربى على مائدة القرآن، لا يمكن أبدا أن يكون مؤذي لأحد ولا سبب في إيذاء أحد لأنه يأتي بالدفع الجميل.

وأوضح جمعة بأن المقصود بآية "سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ" ليست العلامة التي تظهر على الجبهة "الزبيبة"، إنما هذه العلامة مرتبطة بحساسية الجلد فقط، مشيرًا بأن المقصود بقوله تعالى، هو النور الذي يلقيه الله على وجوه المؤمنين.



وأشار جمعة إلى أن القرآن تحدث فى كل شيء جميل ومنه الجانب الأخلاقي، وتحدث القرآن عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والسعي الجميل واللبس الجميل، لأن القرآن نزل ليتدبر ويعمل به، المسلم الصحيح كما ذكره القرآن الكريم وهو الذي لا يؤذي أحدا ولا يتسبب في إيذائه، وتناول الحديث عن فضل القرآن والعمل بصحيحه فعلا وقولا.

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وأشار جمعة إلى أن هناك من حاول الانحراف ببعض النصوص القرآنية أو تقطيعها وإخراجها من سياقها ليحرف الكلام عن مواضعه ويضلل به البعض من الناس، مشددا على ضرورة الفهم الصحيح للقرآن وكيف نحيا به في دنيانا واخرتنا.

وأوضح وزير الأوقاف أن القرآن هو كتاب الكمال والجمال ومكارم الأخلاق وهو بيت الكمال والحسن، كما تحدث عن الصبر الجميل والصفح الجميل والخلق الجميل مشيرا إلى أن الصبر الجميل يعني منتهى الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم المطلق به.

وقال وزير الأوقاف إن الدين الحقيقي هو فن صناعة الحياه وليس صناعة الموت مؤكدا على فضل السعي الجميل الذي يؤدي إلى الجنة والجزاء الجميل الذي يكون من عند الله فليس هناك أجمل منه، والعيشة الجميلة الراضية الهنيئة في الدنيا والآخرة

وقد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة ، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وتوجه محافظ الدقهلية بالشكر والتقدير على تلبية الدعوة والحضور لمشاركة شعب الدقهلية احتفاله بالعيد القومى، وتبادل الجميع التهاني بالعيد القومى للمحافظة.

جاء ذلك فى إطار الاحتفالات يؤدى محافظ الدقهلية ووزيرالاوقاف ومفتى الجمهورية صلاة الجمعة بمسجد الفرقان بقرية كفر الطويلة مركز طلخا ويخطب الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، حضر الاستقبال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية و سعد الفرماوى وكيل الوزارة السكرتير العام للدقهلية والمستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ، والشيخ طه زياده وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية وعدد من القيادات الشرطية والأمنية والتنفيذية، ونواب البرلمان.