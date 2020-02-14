أبي رميا: لا يجب ان ننجرّ الى خطاب الاتهامات والمناكفات

أكد عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​سيمون أبي رميا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اليوم ١٤ شباط إنه يوم الحب لا نحوّله في لبنان الى يوم الحقد لا ننجرّ الى خطاب الاتهامات والمناكفات".

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