عطالله للحريري: طلعت معك قبرشمون حرب إلغاء للاشتراكي وإنت عارف مين قوّص

رد الوزير السابق ​غسان عطالله​، على رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً انه "طلعت معك ​قبرشمون​ حرب إلغاء للاشتراكي وإنت عارف مين قوّص ومين حاول يلغي الثاني جسديا ومين بالمقابل استوعب ليخلّص البلد".

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