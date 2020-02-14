لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على خطاب رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ من دون أن يسمّيه، إلى أنّ "مراهق تركته عشيقته قبل بضعة أيام من الـ"St Valentin"، وعم بخبّص".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلوف ردا على الحريري: "مراهق تركته عشيقته قبل بضعة أيام من الـSt Valentin وعم بخبّص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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