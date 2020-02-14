توجه الوزير السابق ​سيزار ابي خليل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ متسائلاً "مين حكم البلد بثلاثين سنة وعمل سياساته المالية والاقتصادية؟"، معتبراً ان "83% للحريري وحلفائه و 17% لأخصام الحريري".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابي خليل للحريري: مين حكم البلد بثلاثين سنة وعمل سياساته المالية والاقتصادية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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