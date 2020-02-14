اشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردا على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري دون ان يسميه عقب انتهاء كلمته في ذكرى اغتيال رفيق الحريري في بيت الوسط، الى انه "شو ما انت عملت وقلت ما رح تقدر تطالني، وكيف ما انا كنت ما رح اقبل كون متلك... بتفرّقنا بعض القيم والمبادئ، بس رح يرجع يجمعنا التفاهم الوطني... رحت بعيد بس رح ترجع، الفرق انو طريق الرجعة رح تكون اطول واصعب عليك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: رحت بعيد بس رح ترجع الفرق انو طريق الرجعة رح تكون اطول واصعب عليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.