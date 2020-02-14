كرامي بذكرى اغتيال الحريري: رجل حوار وانفتاح يضع وحدة لبنان واستقراره فوق كل الاعتبارات

لفت رئيس "تيار الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​، إلى أنّ "في الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة ​رفيق الحريري​، نستذكر الراحل الكبير رجل حوار وانفتاح ورجل دولة، يضع وحدة ​لبنان​ واستقراره ونهوضه فوق كلّ الاعتبارات".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الوفاء لرفيق الحريري يكون بالوفاء لهذه المبادئ والثوابت الّتي عاش ومات في سبيلها".