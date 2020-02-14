لفت رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، إلى أنّ "في الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، نستذكر الراحل الكبير رجل حوار وانفتاح ورجل دولة، يضع وحدة لبنان واستقراره ونهوضه فوق كلّ الاعتبارات".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الوفاء لرفيق الحريري يكون بالوفاء لهذه المبادئ والثوابت الّتي عاش ومات في سبيلها".
كانت هذه تفاصيل خبر كرامي بذكرى اغتيال الحريري: رجل حوار وانفتاح يضع وحدة لبنان واستقراره فوق كل الاعتبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.