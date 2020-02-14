تجدد المواجهات بين انصار المستقبل والمتظاهرين في وسط بيروت

تجددت المواجهات بين انصار تيار المستقبل والمتظاهرين في وسط بيروت قرب ضريح رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وجانب مسجد محمد الامين، وقد تدخل الجيش والقوى الامنية لفض الاشكال الذي تطور الى رمي حجارة وضرب بالعصي.
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