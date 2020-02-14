تجدد المواجهات بين انصار المستقبل والمتظاهرين في وسط بيروت

تجددت المواجهات بين انصار ​تيار المستقبل​ و​المتظاهرين​ في ​وسط بيروت​ قرب ضريح رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ وجانب مسجد محمد الامين، وقد تدخل ​الجيش​ و​القوى الامنية​ لفض الاشكال الذي تطور الى رمي حجارة وضرب بالعصي. إضغط للمزيد

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