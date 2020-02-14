النشرة: توقيف سوري في الهبارية بجرم إقامة منتهية الصلاحية

افادت مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ أوقفت في ​بلدة الهبارية​ قضاء حاصبيا السوري "ي ش" المطلوب بخلاصة حكم بجرم إقامة منتهية الصلاحية ومخالفة انظمة". إضغط للمزيد

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