تعليقاً على ما ورد في مقال بعنوان: "أزمة الطوابع تتفاقم في العدلية!"، ضمن خانة خاص "النشرة"، أوضحت دار ​لبنان​ للطباعة والنشر، في بيان، أنها التزمت طباعة طوابع للمالية فئة 250 ليرة لبنانية فقط، وقد تم تعيين لجان لمراقبة طباعة واستلام الطوابع فئة 250 ليرة لبنانية واعطاءها مباشرة بالعمل يوم الأربعاء بتاريخ 12-2-2020، مشيرة إلى أنها ستقوم بتسليم الطوابع خلال مهلة 15 يوماً من هذا التاريخ. للإطلاع على المقال إنقرهنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دار لبنان للطباعة والنشر: التزمنا بطباعة طوابع للمالية فئة 250 ليرة لبنانية فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.