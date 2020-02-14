دائرة الصيد المائي والبري عاينت الحوت النافق على شاطىء الصرفند

أعلنت ​وزارة الزراعة​، أنه "بناء على توجيهات وزير الزراعة ​عباس مرتضى​، عاينت دائرة ​الصيد​ المائي والبري، حوتا نافقا على شاطىء ​الصرفند​ بمؤازرة من دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة ​الجنوب​".



وأشارت في بيان، الى أن " المعلومات الأولية ترجح بأن يعود سبب وفاة الحوت (Orcinus orca) لكونه قد علق في معدات صيد خارج ​المياه​ اللبنانية، فإن الفريق المختص في الوزارة، وبعد التنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وخبراء مركز علوم البحار، قد شرح واحتفظ بالاعضاء اللازمة للتحاليل ونقلها الى مختبرات المركز في ​البترون​. ويتابع الفريق الموضوع لحين صدور النتائج النهائية".



ولفتت الى انه "بحسب المعطيات فإن الحوت ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، وهي نوع عالمي، ويمكن العثور عليه في كل محيطات ​العالم​ وفي مجموعة متنوعة من البيئات البحرية، وهو من قطيع الحيتان أو الدلافين التي تتم مشاهدتها نادرا في البحر الأبيض المتوسط، وهي تعتبر من الزوار فيه".