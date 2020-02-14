غطاس خوري: نأمل عودة التوازن للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي

اكد مستشار رئيس ​تيار المستقبل​ ​سعد الحريري​، ​غطاس خوري​ في تصريح له أن "اليوم تاريخي بالنسبة لنا وسنقوم بتقييم المرحلة السابقة لمعرفة السلبيات والايجابيات ونأمل عودة التوازن للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

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