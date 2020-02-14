النشرة: استقصاء الجنوب اوقفت شخصاً بجرم السرقة في بلدة بليدا

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، عن "ايقاف دورية من استقصاء ​الجنوب​ في بلدة ​بليدا​ المدعو (ه.ا.س) بجرم سرقة مجوهرات من منزل المواطن (ا.س)، وقد تم تسليمه مع المضبوطات إلى مخفر ​ميس الجبل​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقه".

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