النشرة: توقيف شخص بجرم السرقة في حاصبيا

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ بأن "مخفر ​قوى الأمن الداخلي​ فيحاصبيا-دائرة ​البقاع الغربي​ تسلم من ​الأمن العام​، المواطن السوري ر.ن.ن، المطلوب بمذكرة حكم بجرم السرقة". إضغط للمزيد

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