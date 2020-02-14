وزیر داخلیة إيران: الجولة الثانیة من الانتخابات البرلمانیة ستجري بعد 1 نيسان

لفت وزير الداخلية الإیرانية ​عبد الرضا رحماني فضلي​، إلى أنّ "نظرًا لانطلاق الدعاية الانتخابية لمرشّحي ​الانتخابات​ البرلمانية اعتبارًا من الخميس، أُقیم اجتماع مع المحافظین لدراسة الأجواء الانتخابیّة، ورفع مستوی المشارکة وتطبیق القانون وإجراء الانتخابات الآمنة".

وكشف في تصريح صحافي، في ختام اجتماعه مع المحافظین الإیرانیین في ​طهران​، عن أنّ "في حال وصول الانتخابات البرلمانیة إلی الجولة الثانیة، اقترحنا جمعتین متتالیتین لمجلس صیانة ​الدستور​ عقب 1 نيسان، لإجراء الجولة الثانیة"، مبيّنًا أنّ "أعداد الناخبين الّذين لهم حقّ التصويت في الانتخابات البرلمانية تزید 57 مليونًا".

ويخوض المرشحون المنافسة الانتخابية لشغل 290 مقعدًا من ضمنها 5 للأقليات الدينية (المسيحيون الأرمن في الشمال، المسيحيون الأرمن في الجنوب، المسيحيون الآشوريون والكلدانيون، الزرادشتيون واليهود).

يُذكر أنّ انتخابات ​مجلس الشورى​ الإسلامي في دورتها الـ11 ستجري يوم الجمعة 21 شباط الحالي، وبالتزامن معها ستجري الانتخابات النصفيّة لمجلس خبراء القيادة.