وزیر داخلیة إيران: الجولة الثانیة من الانتخابات البرلمانیة ستجري بعد 1 نيسان

لفت وزير الداخلية الإیرانية عبد الرضا رحماني فضلي، إلى أنّ "نظرًا لانطلاق الدعاية الانتخابية لمرشّحي الانتخابات البرلمانية اعتبارًا من الخميس، أُقیم اجتماع مع المحافظین لدراسة الأجواء الانتخابیّة، ورفع مستوی المشارکة وتطبیق القانون وإجراء الانتخابات الآمنة".
وكشف في تصريح صحافي، في ختام اجتماعه مع المحافظین الإیرانیین في طهران، عن أنّ "في حال وصول الانتخابات البرلمانیة إلی الجولة الثانیة، اقترحنا جمعتین متتالیتین لمجلس صیانة الدستور عقب 1 نيسان، لإجراء الجولة الثانیة"، مبيّنًا أنّ "أعداد الناخبين الّذين لهم حقّ التصويت في الانتخابات البرلمانية تزید 57 مليونًا".
ويخوض المرشحون المنافسة الانتخابية لشغل 290 مقعدًا من ضمنها 5 للأقليات الدينية (المسيحيون الأرمن في الشمال، المسيحيون الأرمن في الجنوب، المسيحيون الآشوريون والكلدانيون، الزرادشتيون واليهود).
يُذكر أنّ انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دورتها الـ11 ستجري يوم الجمعة 21 شباط الحالي، وبالتزامن معها ستجري الانتخابات النصفيّة لمجلس خبراء القيادة.
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