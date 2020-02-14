الجيش التركي أرسل قافلة تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته على الحدود السورية

ذكرت وكالة "الأناضول" أنّ "​الجيش التركي​ أرسل قافلة تعزيزات عسكريّة جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود السورية في ولاية هطاي جنوبي البلاد". وأوضحت أنّ "التعزيزات تضمّ دبابات، ناقلات مدرعة للجنود، وعربات عسكريّة"، لافتةً إلى أنّ "التعزيزات تمّ إرسالها من مختلف الوحدات العسكريّة التركيّة في عموم البلاد". وأشارت إلى أنّ "التعزيزات وصلت إلى قضاء ريحانلي، على أن تواصل طريقها باتجاه الوحدات العسكريّة المنتشرة على الحدود مع ​سوريا​".

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