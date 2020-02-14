خارجية أميركا: نطالب حلفاءنا بالانضمام إلينا لاجتثاث سلوك إيران الخبيث

اشارت المتحدثة الرسمية باسم ​الخارجية الأميركية​ إيريكا تشوسانو الى إن "​الولايات المتحدة​ أطلقت حملة ضغط متعددة الجوانب ضد ​إيران​، لحماية الشعب الأميركي وحلفاء الولايات المتحدة من تهديدات ​طهران​".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في تصريحات لـ "بوابة ​أخبار​ اليوم"، الى اننا "نفرض على ​النظام الإيراني​ ​عقوبات​ أكثر صرامة من أي وقت مضى، إذ أنه لا يزال يمثل تهديدا للولايات المتحدة و​العالم​... تحرم عقوباتنا النظام الإيراني من الموارد التي يستخدمها لتمويل أنشطته الخبيثة، وتجبر إيران على الاختيار بين وقف سياساتها المزعزعة للاستقرار أو مواجهة المزيد من الضغوط الاقتصادية والعزلة".

وتابعت: "نحن نعمل بشكل متعدد الأطراف للحد من سلوك إيران الخبيث ولضم الحلفاء والشركاء إلى حملتنا، فنحن نطلب من كل دولة لم تعد قادرة على تحمل سلوك إيران المدمر أن تنضم إلينا، إن وزير الخارجية الأمريكي ​مايك بومبيو​ يفضح وحشية النظام الإيراني وطريقة تعامله مع الشعب الإيراني، وسيستمر في فضح الاحتكارات الفاسدة للنظام وتعاملاته الملتوية وقمعه الصريح للشعب الإيراني".