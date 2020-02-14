رئيس وزراء باكستان: نقف إلى جانب تركيا ضد الهجمات التي تتعرض لها بسوريا

أكّد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أنّ "بلاده تقف إلى جانب تركيا ضدّ الهجمات الّتي تتعرّض لها قوّاتها في سوريا.
ولفت في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في إسلام أباد، إلى أنّ "إقليم كشمير تحوّل إلى سجن مفتوح فيه 8 ملايين"، مركّزًا على أنّ "الجنود الهنود يمارسون ضغوطًا على السكان في كشمير". وأعرب عن ثقته بأنّ "الاتفاقيّات الإستراتيجيّة المُبرَمة بين تركيا وباكستان سترتقي بالعلاقات القائمة بين البلدين".
وأشار خان إلى أنّ "الشعب الباكستاني وحكومته يقفان دومًا إلى جانبكم وسيستمرّان على هذا المنوال"، منوّهًا إلى "ازدياد متانة العلاقات بين البلدين منذ مجيء اردوغان إلى سدّة الحكم في تركيا".
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