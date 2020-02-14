أردوغان: سنعمل على بقاء باكستان خارج القائمة السوداء لتمويل الإرهاب

أعلن الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، إنه "سيعمل على بقاء ​باكستان​ خارج القائمة السوداء ل​تمويل الإرهاب​ خلال اجتماع هيئة رقابة مالية عالمية، في خطوة اعتبرها مضادة للضغوط السياسية من جانب منتقديها"، موضحاً عن "دعم باكستان في اجتماعات مجموعة العمل المالي حيث تتعرض لضغوط سياسية".

هذا ووضعت المجموعة في وقت سابق بالفعل باكستان على القائمة الرمادية الخاصة بالبلدان التي تفتقر للضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.