كشفت ​المحكمة الجنائية الدولية​، عن "عدم تسلمها تأكيد رسمي من دولة ​السودان​ بشأن تسليم الرئيس السابق ​عمر البشير​". هذا وكان محامي البشير، أكد في وقت سابق أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها "محكمة سياسية"، وأن ​القضاء​ ​السوداني​ بمقدوره التعامل مع أي قضية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجنائية الدولية: لم نحصل على تأكيد رسمي بشأن تسليم البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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