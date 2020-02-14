مفوضية الانتخابات بإثيوبيا ترجئ الانتخابات البرلمانية حتى 29 اب القادم

أعلنت مفوضية ​الانتخابات​ في ​إثيوبيا​، إنها "ستؤجل الانتخابات البرلمانية لمدة أسبوعين على أن تجري يوم 29 آب المقبل، ولم تقدم المفوضية سببا للقرار".

هذا ​وكانت لجنة الانتخابات الإثيوبية قد أعلنت، في كانون الثاني الماضي، إنه من المتوقع إجراء انتخابات في 16 آب المقبل، وستكون الأولى منذ تولي ​أبي أحمد​ رئاسة الوزراء في نيسان 2018، وشروعه في إصلاحات اقتصادية وسياسية.