مفوضية الانتخابات بإثيوبيا ترجئ الانتخابات البرلمانية حتى 29 اب القادم

أعلنت مفوضية الانتخابات في إثيوبيا، إنها "ستؤجل الانتخابات البرلمانية لمدة أسبوعين على أن تجري يوم 29 آب المقبل، ولم تقدم المفوضية سببا للقرار".
هذا وكانت لجنة الانتخابات الإثيوبية قد أعلنت، في كانون الثاني الماضي، إنه من المتوقع إجراء انتخابات في 16 آب المقبل، وستكون الأولى منذ تولي أبي أحمد رئاسة الوزراء في نيسان 2018، وشروعه في إصلاحات اقتصادية وسياسية.
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