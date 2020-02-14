الدفاع الروسية: وزارة الدفاع التركية تقدم معلومات غير دقيقة لأنقرة حول إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن وزارة الدفاع التركية تزود القيادة التركية بمعلومات غير دقيقة عن الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد، معتبرا أن "موظفي وزارة الدفاع التركية يتحملون مسؤولية تزويد قيادة بلادهم بمعلومات غير صحيحة حول الوضع في منطقة إدلب".
وشدد المركز على أن "تصريحات غير مسؤولة كهذه لن تؤدي إلا إلى تصعيد الوضع في إدلب واتخاذ قرارات متسرعة لا تلبي المصالح المشتركة لروسيا ولتركيا"
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