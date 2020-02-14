الصحة العالمية: إصابة عاملين بالقطاع الصحي الصيني بالكورونا مسألة خطيرة

وصفت ​منظمة الصحة العالمية​ "إصابة العاملين في المجال الصحي في ​الصين​ ب​فيروس كورونا​ المستجد، بالمسألة الخطيرة"، معبرة عن "التزامها بتحقيق صحة أفضل للجميع، وعن دعمها للفريق الطبي الصيني الذي يعمل دون نوم وفي ظروف صعبة جدا".

​وبينت المنظمة أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لفهم آلية انتقال الفيروس، واساليب العدوى، وشدة المرض وتأثير تدابير الاستجابة المستمرة التي تتخذها"، موضحة انه "يتم العمل مع نظرائنا الصينيين بشأن هذه القضايا، وهذا أيضًا جزء من نطاق عمل البعثة المشتركة بقيادة منظمة الصحة العالمية مع الصين".