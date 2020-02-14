سانا: الطريق الدولي حلب - دمشق مروراً بإدلب وحماة أصبح مؤمناً بالكامل

أفادت "الوكالة العربية للأنباء - سانا" بأنّ "الطريق الدولي حلب - دمشق مروراً بإدلب وحماة أصبح مؤمناً بالكامل بعد تحرير وحدات ​الجيش السوري​ للمناطق المحيطة بالطريق من ​الإرهاب​".

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