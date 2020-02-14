رئيس بيلاروسيا : ندرس خيارات لتوريد النفط بديلا عن روسيا

أعلن رئيس بيلا​روسيا​، ​الكسندر لوكاشينكو​، أن "بلاده تدرس خيارات لتوريد ​النفط​، بديلا عن روسيا، بما في ذلك من ​الولايات المتحدة الأميركية​، و​النقاش​ مع ​وارسو​ حول إمدادات النفط الأميركي والسعودي عبر ميناء غدانسك البولندي ومن ثم عبر الأنابيب وصولا إلى بيلاروسا"، مشيرا الى أن "​مينسك​ تدرس مسألة توريد النفط من الشركاء البولنديين".

هذا وأعلن النائب الأول لرئيس الوزراء البيلاروسي دميتري كروتوي، في وقت سابق أن "مصانع تكرير النفط البيلاروسي ستشتري النفط من الشركات الروسية بناء على أسعار السوق الدولية، ولن تكون هناك أي ظروف خاصة".