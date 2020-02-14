سكان الدارالبيضاء يشتكون من ارتفاع أسعار اللحوم.. وصل إلى 90 درهما للكليوغرام!

يشكو سكان مدينة الدارالبيضاء من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، في مختلف المجازر المدينة، إذ وصل سعر كليوغرام إلى ما يقارب 90 درهما.

وعزا زنيبر الصديق، رئيس جمعية شالة للأبقار، في تصريح لـ”اليوم 24″، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، في مدينة الدارالبيضاء وضواحيها، بسبب الإضراب، الذي أعلنه عدد من الجزارين في جهة الدارالبيضاء – سطات.

وأوضح المتحدث ذاته أن الاحتقان وسط الجزارين، الذين يبيعون اللحوم بالتقسيط، أو بالجملة، من بين أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في المدينة.

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وأضاف المتحدث ذاته أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، في الدارالبيضاء، وضواحيها فقط، وليس في باقي المدن المغربية.

يشار إلى أنه، بعد سلسلة من الاحتجاجات، سواء أمام البرلمان في العاصمة الرباط، أو أمام مجالس جماعية في الدارالبيضاء؛ يخوض الجزارون في جهة الدارالبيضاء – سطات، منذ الثلاثاء الماضي، إضرابا عن العمل، مدته 10 أيام، احتجاجا على قرار للسلطات، قضى، قبل أشهر، بإغلاق 4 مجازر في كل من أسواق “بوسكورة”، و”أربعاء أولاد جرار”، و”خميس مديونة”، و”تيط مليل”.

وفي هذا السياق، قال يوسف ولجة، نائب رئيس الاتحاد العام للجزارين في جهة الدارالبيضاء الكبرى، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن الجزارين يخوضون إضرابا عن العمل لمدة 10 أيام، وفي حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم، سيمددونه لمدة 10 أيام أخرى، ومن ثمة إضراب مفتوح عن العمل”.