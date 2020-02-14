بعد تلويحهم بإضراب وطني.. مفاوضات مرتقبة بين آيت الطالب والصيادلة

بعد الاحتجاجات الأخيرة، التي خاضها صيادلة المغرب أمام وزارة الصحة بالرباط، وتهديدهم بإغلاق جميع الصيدليات في مختلف المدن المغربية؛ علم “اليوم 24″، أنه من المرتقب أن يتم استدعاء ممثلي الصيادلة بالمغرب من أجل الجلوس على طاولة الحوار، بدءً من الأسبوع المقبل، في مقر وزارة الصحة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن ممثلي الصيادلة بالمغرب ينتظرون، خلال الأيام المقبلة، استدعاءهم، بشكل رسمي من طرف وزارة الصحة للجلوس على طاولة الحوار.

ولوح صيادلة المغرب، خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نفذوها، الاثنين الماضي، أمام وزارة الصحة بالرباط، بتنفيذ إضراب وطني.

وندد الصيادلة بـ”تماطل وزارة الصحة في الاستجابة لنقاط الملف المطلبي لفئة الصيادلة”، وكذا “نسف وزير الصحة، خالد آیت الطالب لاتفاق سابق بين هيأة الصيادلة، والوزارة، يهم خارطة طريق للاستجابة لهذا الملف المطلبي”.

كما استنكر الصيادلة ما وصفوه بعدم احترام المسلك القانوني للأدوية، محذرين من استمرار بيع الأدوية في الأسواق”.