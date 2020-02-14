جماهير “حلالة” تقاطع مباراة “الماص” و”الكاك” بسبب عدد التذاكر

هاجر لصفر – صحافية متدربة

قررت العصبة الإحترافية لكرة القدم إجراء مباراة المغرب الفاسي والنادي القنيطري رسميا بملعب الحسن الثاني بمدينة فاس، بعد غد الأحد على الساعة التالثة عصرا، ضمن الجولة الـ 19 من البطولة الوطنية في قسمها الثاني.

ووضعت إدارة الفريق الفاسي 200 ألف تذكرة رهن إشارة جماهير النادي القنيطري، الشيء الذي خلف استياء لدى جماهير “الكاك”، التي اعتبرتها تقزيما واستصغارا لقيمة وجماهيره.

وكشف فصيل “حلالة” في بلاغ مقاطعة التنقل، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الأسبوع الحالي كان مليئا بالقرارات العشوائية بداية باسم الملعب والمدينة التي ينتمي إليها، مرورا بالبرمجة التي وصفت بـ”المهزلة”وانتهاء بعدد التذاكر المخصصة لأنصار النادي القنيطري.