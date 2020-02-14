مراكش.. أطر المستشفى الجامعي يحتجون للمطالبة بمستحقاتهم المالية

خاض أطر المستشفى الجامعي، محمد السادس، في مراكش، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام باب الإدارة العامة للمركز الاستشفائي للمطالبة بصرف أجورهم.

وحسب مصادر محلية، فإن موظفي المستشفى خاضوا، صباح أمس، إضرابا عن العمل بإدارة المستشفى، مرفوقا بوقفة احتجاجية لتنديد بتأخير صرف الرواتب.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تتأخر فيها الشركة المعنية في صرف أجور المستخدمين، الذين اضطروا إلى الاحتجاج على إدارة المستشفى للضغط على الشركة للوفاء بالتزاماتها.

والوقفة الاحتجاجية لأطر المستشفى، التابعين لإحدى شركات المناولة، تحولت إلى مسيرة صوب ولاية جهة مراكش آسفي لتنديد بما أسموه تماطلا في صرف أجورهم.