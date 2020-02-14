مغاربة لـ” اليوم 24″: “باراكا من الشغب.. مبقاتش الكرة هدشي ولى إرهاب” -فيديو

عبر العديد من المغاربة عن إمتعاضهم الشديد، واستيائهم الكبير من أعمال الشغب التي أعقبت مباراة “الكلاسيكو” بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي لحساب مؤجل الجولة الـ 16 للبطولة الإحترافية، والذي خلف خسائر مادية وأسفر عن توقيف العديد من المشتبه فيهم.

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