الإعتداء على حافلة الترجي التونسي بالدوحة القطرية

محمد فنكار

تعرضت حافلة فريق الترجي التونسي، للرشق بالحجارة، قبل ساعات على مواجهة السوبر الإفريقي المرتقبة بينه وبين الزمالك المصري، المرتقبة مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكشفت إذاعة “إي. إف.أم” التونسية أن محسوبين على جماهير فريق النادي الإفريقي، الغريم التقليدي للترجي، تسببوا في إلحاق أضرار بحافلة هذا الأخير بالدوحة، إضافة إلى كتابة بعض الألفاظ البذيئة في حق مدرب “المكشخين”، معين الشعباني، بسبب العلاقة المتوترة بين الطرفين محليا.

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وأضاف المصدر ذاته أن بعض الصفحات الفيسبوكية الموالية لجماهير النادي الإفريقي، نشرت فيديوهات توثق عملية الاعتداء على الحافلة، كرد فعل على نفس العملية التي تعرضت لها حافلة فريقهم في ديربي العاصمة، شهر يناير الماضي.

وتجرى مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك المصري، مساء اليوم بملعب “ثاني بن جاسم بنادي الغرافة”، انطلاقا من الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المغربي.